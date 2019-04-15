В Екатеринбурге ночью сгорел фургон для перевозки животных, принадлежащий именитым циркачам (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня ночью сгорел фургон для перевозки животных, припаркованный у цирка. Фургон принадлежал гастролирующему на Урале цирку братьев Гертнер, в нем собирались перевозить лошадей и других питомцев.

По сообщениям очевидцев из соцсети «ВКонтакте», около полуночи возле дома артистов цирка загорелся прицеп автомобиля. Как пишут уральцы, пламя вспыхнуло очень быстро и возле машины началась суета. Оказалось, что загорелся фургон для животных, который принадлежит гастролирующему в Екатеринбурге цирку братьев Гертнер. На Урал дрессировщики привезли «Шоу слонов» и сегодня должны были отправляться в следующий пункт турне.

По официальным данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 23:54. На площади 25 квадратных метров сгорел прицеп для перевозки животных. «В тушении пожара были задействованы 15 единицы техники, 53 человек личного состава. Пожар потушен в течение 9-ти минут», – сообщили в МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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