В Нижнем Тагиле арестовали турецкую медицинскую технику

Судебные приставы арестовали у турецкой организации медицинское оборудование в пользу научно-производственной корпорации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП, АО EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS, зарегистрированное в Анкаре (Турция), работало в Нижнем Тагиле. Компания не выполнила свои обязательства по поставке, наладке и монтажу оборудования для научно-производственной корпорации (НПК) Нижнего Тагила. Так как за услуги уже было заплачено, за восстановлением своих прав НПК обратилось в суд, а потом и в службу судебных приставов.

Приставы арестовали имущество турецкой организации: медицинский светильник, небулайзеры и комплектующие к ним, стерилизатор, хирургический умывальник, щиток для физкабинета, а также серверы, бесперебойник, ленточные библиотеки, всего порядка 90 позиций. Имущество передано на оценку в специализированную организацию с последующей реализацией в ТУ Росимущества.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 15.04.19

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