На медицинской выставке в Екатеринбурге горожанам сделают бесплатные УЗИ, ЭКГ и анализы крови

Завтра, 16 апреля, в полдень в «Екатеринбург-Экспо» откроется выставка «Здравоохранение Урала». В течение четырех дней ведущие врачи региона, производители медицинского оборудования, фармацевтические компании и другие представители отрасли будут обсуждать проблемы и тенденции современного здравоохранения.

Выставка будет интересна, впрочем, не только специалистам, но и простым горожанам. На ней будут работать мобильные комплексы, где всем желающим сделают флюорографию, маммографию, УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости, ЭКГ, проведут экспресс-диагностику на ВИЧ. Кроме того, уральцы смогут бесплатно сдать анализы крови на онкомаркеры по выявлению рака яичников и рака предстательной железы, а также получить направление на бесплатный лабораторный анализ по выявлению рака кишечника и рака шейки матки. Специалисты также будут проводить обследование на уникальном аппарате по фибросканированию печени для выявления риска и стадии фиброза, а еще продемонстрируют эффективную технологию избавления от неврологических болей и проконсультируют по ЭКО. «Изюминкой экспозиции станут действующий фельдшерско-акушерский пункт площадью 120 кв. м и вертолет службы санавиации Bell 407», – добавили в пресс-службе областного минздрава.

Там также уточнили, что горожане смогут добраться до МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на бесплатных шаттлах, которые будут отправляться каждые 15 минут от станции метро «Ботаническая».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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