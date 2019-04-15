Дорожники жалуются на селян, которые воруют знаки и сдают их в металлолом

Уральские дорожники жалуются на жителей региона, которые воруют дорожные знаки и ограждения, а потом сдают их в металлолом. «Криминальным промыслом, как правило, занимаются жители населенных пунктов, расположенных вблизи федеральных дорог», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Там напомнили, что подобные действия расцениваются как уголовное преступление – кража федерального имущества. В конце 2018 года Сысертский райсуд признал двух мужчин, И. Ваганова и М. Селенских, в похищении 80-метровой балки дорожного ограждения на путепроводе на трассе М5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу. Ущерб составил больше 200 тысяч рублей. «Похитителей задержали на месте преступления. Их заметил дорожный мастер, который патрулировал дорогу. Информацию передали полицейским, которые тут же выехали на место и задержали злоумышленников», – рассказали дорожники.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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