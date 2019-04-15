Магазин заплатит 100 тысяч за продажу паленой водки

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляцию ООО «РЭТ», которое было оштрафовано на 100 тысяч рублей за продажу поддельной водки.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, торговую компанию в прошлом году проверило МУ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО. В магазине на улице Майкопской была изъята водка «Царская охота», 0,5 л, производитель ВКЗ «РОСАРМ» и водка «Родник Сибири», 0,5 л., производитель ООО «Дубрава». На бутылках не было даты розлива, а федеральные специальные марки (ФСМ) имели признаки подделки. Образцы были направлены на экспертизу, которая показала, что ФСМ не соответствуют образцу, изготовленному на Гознаке.

Постановлением судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга компании назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Фирма не согласилась с наказанием и подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой представитель юридического лица просил заменить штраф на предупреждение. Но апелляция была отклонена.

Екатеринбург, служба информации

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