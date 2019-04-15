В Березовском два подвыпивших мужчины похитили и избили до смерти незнакомца, а после утопили его в болоте (ФОТО)

В Березовском завершено расследование убийства местного жителя, который стал случайной жертвой двух подвыпивших екатеринбуржцев.

Инцидент произошел в ночь на 6 октября прошлого года. Двое уральцев выпивали в букмекерской конторе, где встретили мужчину и приняли за другого человека. Им показалось, что он был участником ранее произошедшего конфликта, и парочка решила отомстить. Двоица избила гражданина, но этого им показалось мало. Они засунули его в багажник и отвезли в лес, где продолжили избивать незнакомца. После они переместились уже в Екатеринбург – в автосервис на улице Фронтовых Бригад. Там избиение продолжилось. От полученных травм мужчина скончался. Сообщники решили спрятать тело, завернули его в одеяло и утопили в болоте в Березовском, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Спустя пять дней в ходе оперативно-разыскных мероприятий с участием полицейских подозреваемые были задержаны. Тогда же было найдено тело убитого мужчины. Следователи из Березовского возбудили уголовное дело в отношении двух екатеринбуржцев 31 и 32 лет. Обоим предъявлены обвинения. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ) и похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (п.п.«а»,«в» ч.2 ст.126 УК РФ).

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции по этим статьям предусматривают лишение свободы на срок до 15 и 12 лет соответственно», – добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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