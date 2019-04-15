В Екатеринбурге эвакуировали школу

В Железнодорожном районе Екатеринбурга эвакуировали школу № 119.

Как сообщают пользователи паблика «Инцидент. Екатеринбург», в учебное заведение поступила угроза минирования. В настоящее время все ученики и учителя стоят на улице, в здании работают саперы. Некоторые пользователи предполагают, что это все-таки учения; другие – что это кто-то из учеников решил сорвать контрольную работу.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области пока не отвечают на звонки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.04.19

В Екатеринбурге Ленин снова «протестует» против строительства храма. / Четыре сотрудника детсада «Детство», где снег упал на девочку, отделались выговорами. / В Березовском два подвыпивших мужчины похитили и избили до смерти незнакомца, а после утопили его в болоте (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»