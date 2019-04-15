Власти хотят объединить свердловский заповедник с оренбургскими – ради развития экотуризма

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился с письмом к своему бывшему коллеге, министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину. Документ опубликовал телеграм-канал «Зеленый змий».

Если верить бумаге, глава Среднего Урала попросил объединить заповедник «Денежкин Камень», который находится недалеко от Североуральска, с двумя другими – «Оренбургским» и «Шайтан Тау». Оба находятся под управлением ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» и расположены более чем в тысяче километров от «Денежкиного камня». По мнению автора письма, свердловский заповедник «испытывает трудности в развитии экологического туризма».

«Количество посещений туристскими группами мало, инфраструктура развита недостаточно. Трансляция опыта дирекции заповедников «Оренбургский» и «Шайтан Тау» на другие территории будет способствовать пункту 4 перечня поручений президента РФ по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» о стимулировании участия бизнеса в развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Правительство Свердловской области готово поддержать развитие экотуризма за счет привлечения бизнеса для финансирования туристских проектов на ООПТ. Учитывая вышеизложенное, уважаемый Дмитрий Николаевич, прошу вас рассмотреть возможность административного объединения заповедника «Денежкин Камень» и дирекции заповедников «Оренбургский» и «Шайтан Тау», – сказано в письме за подписью Евгения Куйвашева. В департаменте информполитики Свердловской области пообещали уточнить подлинность послания.

Аналогичное письмо, по информации «Зеленого змия», до своей отставки в адрес Кобылкина написал теперь уже бывший губернатор Оренбургской области Юрий Берг. В документе он ссылается на презентацию проекта «Великий Уральский Путь», который презентовало на заседании набсовета АСИ ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Проект предполагает объединение 14 ООПТ, заповедников и национальных парков, которые расположены в шести субъектах РФ. «Уникальные природные ресурсы Российской Федерации становятся источником развития туризма, и при этом ущерб природе не наносится, развивается инфраструктура и малый бизнес регионов расположения ООПТ, а федеральные государственные бюджетные учреждения получают дополнительные внебюджетные источники финансирования», – говорится в письме.

Там же сказано, что «руководство заповедника «Денежкин Камень» не стремится реализовывать потенциал заповедника для развития экологического туризма на ООПТ, публично заявляя о нецелесообразности развития экотуризма». «Считаем, что данная позиция не соответствует соглашению о сотрудничестве по вопросам развития сельского и экологического туризма в России, подписанного Министерством природных ресурсов РФ и Федеральным агентством по туризму РФ в рамках второго Восточного экономического форума во Владивостоке», – сказано в обращении, которое также заканчивается предложением «объединить бренды».

Директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина сообщила «Новому Дню», что информация о возможном объединении для нее не новость, но впервые это подается на уровне региональных властей. При этом обвинения, указанные в письме за подписью экс-губернатора Оренбургской области, она отрицает. «У нас есть два маршрута, только по ним не особо кто ходит. Из Екатеринбурга до Североуральска ехать 8 часов на автобусе, а потом еще 30-40 километров по бездорожью до самого заповедника. Никому этого особенно не хочется. Нельзя же на Луне развивать туризм: туристам надо где-то спать, их надо кормить, – сказала собеседница агентства. – Я с 1991 года тут живу, попыток развивать туризм было много, в том числе – силами турфирм. Что произойдет, если мы присоединимся к оренбургским заповедникам? Дорога меньше времени будет занимать? Есть общие законы развития турбизнеса, независимые от того, какая тут [на посту директора «Денежкиного Камня»] сидит личность. У нас есть соглашение с Североуральским городским округом, я готовила материалы по проекту развития туристического комплекса. Мы свои формы участия в «Великом Уральском Пути» предложили, они с ними согласились – это наша экологическая школа. И то, что мы открыто выражаем позицию против экотуризма, это не так. Скорее всего, речь идет о высказываниях моих коллег в фейсбуке. Но моя официальная позиция такова: я буду содействовать развитию туризма, как в округе, так и в заповеднике – в рамках законодательства. Сверх этого я не могу и не буду».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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