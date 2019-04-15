За первый квартал свердловские медики помогли 746 бездетным женщинам стать мамами

По итогам работы в I квартале 2019 года медицинскими организациями Свердловской области были оказана помощь 746 бездетным парам (474 ЭКО, 272 криоперенос), что составило 114,4% от плана квартала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минздрава, в I квартале выдано 917 направлений (643 ЭКО, 274 криоперенос). Встала на учет по беременности в I квартал 2019 года 151 женщина (69 после ЭКО, 82 после криопереноса), родилось 275 новорожденных.

«В регионе отработана система диспансерного наблюдения и отбора пациентов с бесплодием, для оказания вспомогательных репродуктивных технологий. Отбор и оформление документов на проведение процедуры ЭКО осуществляется в межмуниципальных кабинетах бесплодного брака, что повышает доступность оказания помощи и позволяет осуществлять строгий мониторинг оказания помощи пациентам с бесплодием», – сообщила главный внештатный специалист по медицинской генетике, главный врач ГБУЗ СО «КДЦ «Охраны здоровья матери и ребенка» Елена Николаева.

«Всего в Свердловской области работают 10 кабинетов бесплодного брака. В 2018 году получили помощь 3409 супружеских пар, на 2019 запланировано оказать помочь 3380 женщинам. Общая сумма финансовых средств на реализацию программы в 2019 году составляет порядка 311 миллионов рублей», – уточнила руководитель отдела организации медицинской помощи матерям и детям Наталья Зильбер.

Екатеринбург, служба информации

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