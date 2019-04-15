В Екатеринбурге эвакуировали детский сад из-за угрозы пожара

Из детского сада на улице Вишневой в Екатеринбурге эвакуировано почти полторы сотни человек – из них 138 детей. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, и персонал вывел малышей из-за угрозы задымления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, тревожный сигнал поступил в 13.13. Прибывшие пожарные провели поэтажное обследование здания и установили, что произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой без последующего горения. Задымление было только в этом помещении. Остальное здание не пострадало. Пострадавших во время эвакуации не было.

Всего на вызов выезжали 8 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава, добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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