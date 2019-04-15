Дублер проспекта Сахарова закроют на полтора месяца

Специалисты ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» предупреждают екатеринбуржцев о закрытии для движения автотранспорта нечетной стороны дублера проспекта Академика Сахарова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт от улицы Рябинина до улицы Вильгельма де Геннина с 18 апреля по 31 мая.

ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» закрывает этот участок для движения, так как будет прокладывать здесь магистральную сеть водоснабжения.

Екатеринбург, служба информации

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