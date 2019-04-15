Прокуратура ищет виновников масштабной коммунальной аварии в Левихе

Прокуратура начала проверку в отношении компании, отвечающей за водоснабжение свердловского поселка Левиха в окрестностях Кировграда. В населенном пункте за два дня произошло четыре коммунальные аварии с разницей в несколько часов. Десятки жилых домов остались без холодной воды, школа и детский сад закрыты.

Первый прорыв на сетях поселка случился 13 апреля около 8 часов. Был поврежден участок магистрального водопровода диаметром 300 мм, который обеспечивает жителей Левихи водой. Позднее в этот же день произошла еще одна утечка. После устранения этих неполадок 14 апреля на этом же водопроводе утром и вечером случились еще две аварии. Без воды остались 72 дома и два социальных объекта. Для жителей организован подвоз питьевой воды. На данный момент все ремонтные работы завершены, готовится пуск воды в водопровод поселка, сообщили в пресс-службы прокуратуры Свердловской области. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, последствия аварии ликвидированы к 15:00.

Как было установлено, эксплуатацией системы водоснабжения Левихи занимается ОАО «Объединенная теплоснабжающая организация». В ходе проверки надзорный орган выяснит, насколько своевременно выполнялись ремонтные работы на сетях водоснабжения, мероприятия по подготовке трубы к эксплуатации в отопительный период. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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