«Наш фургон сожгли конкуренты», – циркачи из Германии рассказали о ночном ЧП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сгорел фургон именитых дрессировщиков из Германии. Инцидент произошел за два дня до отъезда артистов «Шоу слонов». Руководство труппы считает, что поджог устроили конкуренты. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Фургон циркачей из Германии сожгли в Екатеринбурге

Минувшей ночью у артистов загорелся прицеп для перевозки лошадей, припаркованный возле цирка. Один из руководителей шоу, Кристиан Гертнер, уверен, что это был поджог. «По камере видели, что два человека залезли и зажгли фуру. Наверное, что-то с собой принесли, например, бензин», – рассказал потерпевший журналисту РИА «Новый День».

Дрессировщик рад, что фургон был пуст – лошади находились в цирке. Кристиан объясняет произошедшее происками конкурентов: «Мы единственные иностранцы, которые катаются по России, у которых слоны есть, конечно, мы мешаем».

Артист рассказал, что за четыре года гастролей по России это не первый случай, когда их шоу вставляют палки в колеса. Дрессировщик утверждает, что бывали случаи, когда их зверей пытались даже отравить.

В полиции пока не отрицают, что мог быть поджог. «Проводится проверка. По итогам пожарно-технической экспертизы будет вынесено процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Во время общения журналиста «Нового Дня» с Кристианом подошел наряд полиции с молодыми людьми. Как выяснилось, неизвестные временно работают на дрессировщика. По словам правоохранителей, артист оскорбил своих сотрудников. Как заявили парни, Кристиан обвинил их в том, что сгорел фургон. Всех участников конфликта доставили отделение полиции №5, где они провели полдня. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что, по их версии, ссора возникла на почве невыплаты зарплаты. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства скандала.

Кристиан и Алекс Гертнер – представители пятого поколения династии именитых дрессировщиков из Германии. Братья работают с лошадьми, собаками, верблюдами и самыми крупными сухопутными млекопитающими – слонами. Артисты приезжают гастролировать по России уже четвертый год. В Екатеринбург прибыли больше полутора месяцев назад, а 14 апреля дрессировщики выступили с финальным концертом. 17 апреля фургоны братьев Гертнер должны были покинуть город.

Администратор «Шоу слонов» заявил, что сроки выезда из Екатеринбурга не сдвинулись. Артисты планируют нанять новый фургон и покинуть уральскую столицу 17 апреля, чтобы прибыть на выступление в город Волжский к 20 апреля.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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