Полпред Николай Цуканов отругал чиновников за грязь на трассах и в городах

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов считает, что качество уборки трасс и городов на Урале оставляет желать лучшего.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате полпредства, об этом Николай Цуканов заявил сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания.

«К сожалению, с приходом весны обострилась еще одна из наболевших проблем – это благоустройство наших городов, дорог и дворовых территорий. Возвращаясь из Челябинска, отметил, что федеральная трасса не содержится в должном состоянии: всюду грязь, мусор – дорожные службы обязаны регулярно наводить порядок, содержать в чистоте проезжую часть и обочины. Не лучше ситуация и в населенных пунктах. Даю поручение главным федеральным инспекторам взять на контроль вопрос с наведением порядка и благоустройства. Очевидно, что от улучшения работы в этом направлении зависит качество жизни наших граждан, их настроение и самочувствие. Жители должны видеть, что их города и села становятся местом комфортным и удобным», – отметил Николай Цуканов.

Екатеринбург, служба информации

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