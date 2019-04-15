Оператор связи «Планета» покажет своим клиентам последний сезон «Игры престолов» бесплатно в HD (ФОТО)

Сегодня премьера финального сезона сериала «Игра престолов», любимого миллионами людей по всему миру. Долгожданный показ первой серии состоится в России в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года на телеканале Fox HD (Fox). В Екатеринбурге и Свердловской области трансляция начнется ровно в полночь.

«Клиенты «Планеты» всегда получают популярный контент в наилучшем качестве. Мы, конечно, не могли пройти мимо события такого уровня. Поэтому мы покажем своим клиентам все серии финального сезона «Игры престолов» бесплатно в HD-качестве», – отметил директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Олег Талалаев.

С 15 апреля по 21 мая 2019 года телеканал Fox HD доступен к заказу в «Планете» за 0 рублей. Оформить заявку на подключение и узнать подробности обо всех телеканалах «Планеты» можно на сайте или по телефону 8-800-7-555-051.

Екатеринбург, служба информации

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