Два брата из Туринска убили таксиста, чтобы покататься на его машине

В Туринске осуждены два брата, 1991 и 1993 г.р., которые убили таксиста и завладели его машиной.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном комитете по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 5 марта 2018 года. Два нетрезвых злоумышленника заказали поездку на такси от города Туринска до деревни Кальтюкова. При этом они решили убить таксиста, чтобы забрать его вещи и деньги, а также покататься на машине. Во время поездки братья попросили водителя остановиться, поскольку якобы одному из них стало плохо, и в это время один из них несколько раз ударил мужчину, а потом добил ножом. Таксист скончался на месте. После этого преступники бросили тело убитого в канаве у дороги, а сами поехали кататься на его автомобиле. Проехав примерно километр, подсудимые въехали в сугроб у обочины, где и бросили машину.

Приговором суда младшему брату назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года. Старший брат осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

Туринск, служба информации

Туринск. Другие новости 15.04.19

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