На Урале установили камеры под временными знаками на трассах, где идет ремонт

Уралуправтодор начал ловить нарушителей на трассах, где идет ремонт. Первые камеры видеофиксации поставили на трассе М5.

«Водителей, которые вопреки знакам не снижают скорость в зоне ремонтов, будут штрафовать. ФКУ «Уралуправтодор» утвердил схему организации дорожного движения, согласно которой подрядные организации, осуществляющие ремонт федеральных трасс, могут использовать в местах производства дорожных работ автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД. О том, что ведется фото- и видеофиксация нарушений, водителей предупредят соответствующие знаки», – сообщили сегодня в пресс-службе Уралуправтодора. Первые камеры поставили на участке с 143 по 153 километр трассы М5 «Урал» между поселками Щелкун и Трактовский, где начался капремонт дороги.

В зоне управления Уралуправтодора находятся федеральные трассы в УрФО общей протяженностью 2 234 км. Это участки трасс М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу), Р-351 Екатеринбург – Тюмень, Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, Р-242 Пермь – Екатеринбург, Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Р-254 «Иртыш» с подъездами к Тюмени и Ишиму.

Возможность устанавливать камеры под временными знаками у дорожников появилась в октябре 2017 года, после изменения административного регламента ГИБДД. Это нововведение вызвало неоднозначную реакцию водителей, так как временные знаки в зоне ремонта дорожники далеко не всегда оперативно убирают после окончания работ.

Екатеринбург, служба информации

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