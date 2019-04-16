Заксо одобрило налоговые льготы для айтишников и программистов

Свердловское заксо одобрило в первом и втором чтениях предложение правительства включить разработку программного обеспечения и деятельность в сфере IT в перечень приоритетных направлений для развития инвестиционной привлекательности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова заявила, что потенциально в регионе уже есть три крупных проекта в этой сфере. Один из них – строительство научно-производственных зданий для высокотехнологичных компаний. Срок реализации – 2020-2035 годы, планируемый объем инвестиций – 10,7 млрд рублей. Второй – создание центра обработки данных, data-центра, (инвестиции – 13,97 млн рублей, срок реализации – 2017-2020). Третий – создание центра ядерной медицины (пока на стадии разработки).

Объем налоговых льгот, которые планируется предоставить по этим направлениям, 302,3 млн рублей, в том числе по налогу на прибыль – 12,6 млн, по налогу на имущество организаций – 289,7 млн рублей (до 2035 года).

По планам министерства, реализация всех трех проектов позволит создать 3 тысячи рабочих мест.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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