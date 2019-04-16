Живущие на Урале блокадники получили право на 14,5 тысяч рублей в год

Свердловское заксобрание приняло закон, по которому живущие в регионе бывшие блокадники Ленинграда получили право один раз в год компенсировать из областного бюджета затраты на поездку в Северную столицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», размер компенсации составит 14 500 рублей. Всего на территории Среднего Урала осталось только 315 бывших жителей блокадного Ленинграда.

В перерыве заседания председатель заксо Людмила Бабушкина рассказала, что пожилые люди смогут выбирать, в какую из памятных дат они хотели бы посетить Санкт-Петербург – на 27 января, День полного освобождения от блокады, или в День победы 9 мая. Получения компенсации дважды в год областной закон не предусматривает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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