В Екатеринбурге в забитой канализации нашли лопату (ФОТО)

Специалисты Водоканала в течение марта устранили 1 300 засоров канализационных сетей в течение марта. Самой удивительной находкой ассенизаторов стала снегоуборочная лопата, забившая трубу диаметром 500 мм.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, аварийные бригады чаще всего извлекают из засоренной канализации строительные материалы, ветошь, пищевые отходы. Объем мусора, скопившегося на небольшом участке трубы диаметром от 100 миллиметров, может достигать 100 килограммов. Лидером по засорам в начале весны стал центр Екатеринбурга – это сети Ленинского, Кировского и Верх-Исетского районов.

В Водоканале отметили, что на количество засоров влияет отсутствие жироуловителей у заведений общественного питания. Без специального оборудования жир забивает трубу и снижает ее пропускную способность, из-за этого даже обычные стоки могут образовать заторы, и это приводит к выходу содержимого наружу.

«Устранение среднего засора обычно занимает меньше суток, в некоторых случаях выполнение работ затягивается – если на колодцах размещен автотранспорт, или если территория, на которой расположен участок сети, находится в частной собственности и огорожена забором», – добавили в пресс-службе МУПа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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