В Шарташском лесопарке вырубят деревья и кустарники на 12 гектарах

На территории Шарташского лесопарка вырубят деревья на территории почти 12 га.

Работы проведут по заказу Дирекции лесных парков, на сайте госзакупок начинается прием заявок на участие в аукционе, максимум бюджет готов заплатить до 822 тысяч рублей. Закупка на рубку деревьев описывается как «выполнение мероприятий по уходу за лесами в Шарташском лесном парке», ее цель – «сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных и оздоровительных функций лесных насаждений, повышение их эстетической и рекреационной ценности, а также улучшения проходимости и просматриваемости лесопаркового ландшафта».

Подрядчик должен будет убрать сухие и поврежденные деревья в подлеске, проредить кусты, вырубить старые кустарники и вывезти на машине хворост. Площадь территории для обработки – 11,9 га в 62-м квартале Шарташского лесопарка. Ориентировочный объем неликвидной древесины – 209 плотных кубометров. Вырубать будут черемуху, акацию, рябину, малину, кизильник, боярышник, яблони, липу, сирень. Работы должны быть завершены до 31 июля.

Екатеринбург, служба информации

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