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Вторник, 16 апреля 2019, 12:38 мск

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Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год 409 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков отчитался по доходам за 2018 год. Согласно декларации, мэр заработал 2,5 миллиона рублей, недвижимости в собственности не имеет. Но при этом в его пользовании находятся два дома площадью 122 и 296 квадратных метров.

По документам глава округа не женат, но имеет одного несовершеннолетнего ребенка. Летом прошлого года на пресс-конференции политик упоминал, что его сын учится в седьмом классе, а две старшие дочери получают образование в вузах.

В декларации главы указано, что сын Сизикова получил за прошлый год доход в 409,3 тысячи рублей. Также указано, что в пользовании ребенка находятся квартира площадью 212 квадратных метров и дом площадью 552,8 квадратных метров.

Напомним, Василий Сизиков был избран главой Серовского округа в августе 2018 года по решению городской думы. До этого он занимал должность замминистра строительства Свердловской области, а еще раньше возглавлял администрацию Верхотурского округа.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

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