Чешско-уральский самолет отмечает полувековой юбилей (ФОТО)

Самолет L-410 сегодня отмечает юбилей – ровно 50 лет назад, 16 апреля 1969 года в чешском городе Куновице он впервые поднялся в небо.

Компактный двухмоторный турбовинтовой лайнер был разработан чехословацким предприятием Let для региональных пассажирских и грузовых перевозок. Сейчас эти машины выпускает Aircraft Industries – дочерняя компания УГМК). L-410 может эксплуатироваться в сложных климатических условиях, конструкция воздушного судна выдерживает температуру от -50°C до +50°C.

Лайнер способен совершать посадку и взлет на коротких грунтовых взлетно-посадочных полосах, он может использоваться на небольших аэродромах. В 2018 году были разработаны модели на лыжах и поплавках.

«Этот небольшой чешский транспортный самолет был спроектирован с любовью, изготовлен добросовестно и облетан с осторожностью», – рассказал Станислав Скленарж, главный пилот Aircraft Industries.

За 50 лет в Чехии было собрано около 1 250 самолетов различных модификаций, на сегодняшний день L-410 один из самых распространенных самолетов для региональных перевозок. Он эксплуатируются более чем в 60 странах на 5 континентах. Самая востребованная на рынке модель – L 410 UVP-E20.

«В Куновице мы создали и производим универсальный, долговечный и надежный самолет, который может многое предложить даже в новом тысячелетии. За 50 лет эксплуатации L-410 зарекомендовал себя как прекрасно, добросовестно сконструированная машина», – прокомментировала генеральный директор Aircraft Industries Илона Плшкова.

В России накануне полувекового юбилея Росавиация сертифицировала последнюю модель линейки региональных самолетов Aircraft Industries – L 410 NG. Ранее самолет также получил сертификаты от EASA (Европейское агентство по безопасности авиаперевозок) и FAA (Федеральная авиационная администрация США). Предполагается, что L 410 NG начнет эксплуатироваться в России до конца 2019 года.

L 410 NG – это глубокомодернизированный вариант самолета L 410 UVP-E20, вмещающий 19 пассажиров. От базовой модели он отличается улучшенными летными и эксплуатационными характеристиками. Крейсерская скорость L 410 NG – 417 км/час. Интегральное крыло со встроенным топливным баком позволило увеличить дальность полета почти вдвое и составляет 2 570 км, максимальная продолжительность нахождения в воздухе до 10,5 часов. Благодаря тому, что багажное отделение было увеличено вдвое, L 410 NG может перевозить на 400 кг больше груза. Самолет оснащен полностью цифровым новым комплексом авионики Garmin G3000. Система объединяет в себе метеолокатор, автопилот и еще ряд функций, снижающих нагрузку на экипаж и повышающих безопасность полетов.

Улучшенные параметры самолета L 410 NG позволят охватить новые рынки и обеспечить эксплуатацию новых маршрутов, что особенно актуально для регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

Екатеринбург, служба информации

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