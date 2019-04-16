Свердловчанки стали позже рожать – число молодых мам за 40 выросло в десять раз

В Свердловской области вот уже четвертый год отмечается спад рождаемости. Об этом сегодня на форуме «Здравоохранение Урала» рассказала главный акушер-гинеколог Наталья Зильбер. По ее словам, последний пик пришелся на 2012-2015 годы, после чего темпы рождаемости стали снижаться.

При этом особенно заметно снижение числа рожениц в возрасте до 25 лет. Напротив, рождаемость в более старших возрастных группах растет. Среди женщин 40-44 лет – в 10 раз, среди женщин 45-49 лет – в три раза.

Средний возраст рождения первого ребенка в Свердловской области по статистике – это 28 лет. Врачи отмечают, что это не лучший показатель, поскольку «дебют половой жизни», в основном, происходит в 16 лет, и за 12-летний период вероятность развития здоровой беременности снижается из-за инфекционных заболеваний, абортов и стресса, которые успевают перенести будущие мамы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.04.19

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