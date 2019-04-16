Пенсионер засоряет лес на Широкой Речке бытовыми отходами и останками животных (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Широкой Речки жалуются на соседа, который организовал несанкционированную свалку. По словам местных жителей, 70-летний мужчина на протяжении нескольких лет привозит на тракторе бытовые отходы. Несколько очевидцев сняли на видео, как мужчина разгружает прицеп. «Мы его спрашивали, зачем он сюда сваливает. Он говорит: «Я здесь живу всю жизнь и буду здесь сваливать мусор. Никто мне не запретит», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» один из свидетелей.

Останки домашних животных в лесу

После люди увидели, что среди бытового мусора оказались останки животных: шкура, похожая на коровью, и тело собаки, на которой была затянута веревка, сообщил собеседник агентства. «Я уже писал в прокуратуру. На сайте у них есть обращение для физических лиц. Я писал уже дважды, но там сайт сбрасывает и говорит, что переполнена память сайта. Я не могу никуда отправить», – дополнил местный житель.

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