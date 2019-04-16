Железнодорожники запускают летние электрички

На Свердловской железной дороге меняется расписание пригородных поездов. С 20 апреля начинают курсировать дополнительные летние электрички.

«С 20 апреля по 29 сентября на направлениях Екатеринбург-Пассажирский – Ревда, Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская, Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан, Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка, Нижний Тагил – Кушва, Серов – Бокситы. С 27 апреля по 29 сентября на направлении Екатеринбург-Пассажирский – Полевской. С 25 мая по 29 сентября на направлении Дружинино – Михайловский завод», – сообщили в пресс-службе СвЖД.

Там уточнили, что большинство электричек из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино будут состоять из шести вагонов, а не из четырех, как в зимний период.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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