На Урале экс-руководитель коммунальных компаний заплатит 200 миллионов по долгам за ресурсы

Суды в Свердловской области завалены исками от поставщиков ресурсов о взыскании долгов. Причем неплательщики – это не население, а предприятия, которые подают энергоресурсы в дома, но не платят за них энергетикам. В итоге люди, добросовестно оплачивающие коммуналку, рискуют остаться без тепла или газа. Однако суды уже начали наводить порядок в сфере ЖКХ. Так, устоял в силе приговор экс-руководителю нескольких уже обанкроченных компаний – теперь бизнесмен должен вернуть почти 200 миллионов рублей.

В Свердловском облсуде рассмотрели дело Андрея Дербенева, известного по серии коммунальных скандалов, разразившихся около семи лет назад. Напомним кратко о тех событиях. В 2010-2013 годах Дербенев был гендиректором в ООО «РИТЭК Менеджмент» – управляющей организации ООО ОКХ «Дегтярское», ООО «РТСК», ООО «ТСК Горноуральского ГО» и ООО «ТСК «Вертикаль». Подконтрольные Дербеневу организации получали ресурсы, но не расплачивались полностью по счетам. Было возбуждено уголовное дело п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц, в особо крупном размере». В приговоре суда по уголовному делу указывается размер ущерба, который он вместе с «напарником» (мужчина скончался к настоящему времени) причинил поставщикам ресурсов. Свердловский филиал «ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» потерял 93,7 миллионов, «Газэкс» – 7,6 млн, МРСК Урала – 26,7 миллионов, «Уралсевергаз» – 313 млн. Подконтрольные Дербеневу компании прошли процедуру банкротства, какую-то часть денег за энергоресурсы – газ, тепловую энергию, теплоноситель, электрическую энергию – удалось получить в ходе конкурсных процедур.

Из-за таких огромных долгов Дегтярск и другие города области, где работали компании Дербенева, оказались на грани коммунального кризиса. Люди, добросовестно оплачивавшие все счета, рисковали остаться без тепла или газа. Дербенева же признали виновным по уголовному делу. Ему дали четыре года лишения свободы условно, от отбывания наказания освободили и судимость сняли, но от выплаты долгов Дербенева это не спасло.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», с ним решил судиться «Уралсевергаз» – перед этой компанией после выплат по банкротным делам остался самый большой долг, более 190 миллионов. Березовский районный суд обязал Дербенева выплатить эту сумму. Экс-предприниматель пытался решение оспорить. На днях Свердловский облсуд оставил жалобу Дербенева без удовлетворения, решение Березовского суда о взыскании с него денег вступило в силу. Вероятно, начнутся процедуры исполнительного производства по взысканию, розыск денег и имущества у Дербенева. Однако это проблема не только энергетиков – долги за газ, электричество, тепло в итоге бьют по конечному потребителю, то есть по людям. Из-за компаний-должников по ЖКХ население, которое платит исправно, может остаться с холодными батареями. Снижать тарифы при таких миллионных потерях, очевидно, тоже невозможно.

Между тем проблема оплаты за ресурсы в Свердловской области остается актуальной, так, на конец февраля этого года просроченный долг за газ составил 8 млрд 916 млн руб. Арбитражный суд завален исками о взыскании денег. Компании-должники по исполнительным листам могут лишиться средств на своих счетах. Причем судебные приставы предупреждают руководителей компаний об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Екатеринбург, Елена Иванова

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