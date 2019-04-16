«Сносить нельзя, помиловать». Из Екатеринбурга в Нижнюю Синячиху перевезут старинный дом (ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга начали демонтировать дом, который был построен больше ста лет назад. Здание находится на Декабристов, 73а, через дорогу от снесенной год назад недостроенной телебашни.

Дом священника спасли от сноса

По рассказам общественника Олега Букина, дом построил священник единоверческой церкви Михаил Сушков в 1904 году. Сначала застройщик планировал снести старинный дом. «Мы вышли с предложением к застройщику не уничтожать его, а перенести. Да, он будет не на своем месте, зато будет восстановлен. Там, где он будет востребован – в музее деревянного зодчества в Нижней Синячихе», – рассказал председатель правления СОООКН «Уральский Хронотоп» Олег Букин.

Собеседник агентства дополнил, что здание разберут примерно за две недели. Рабочие должны будут постараться сохранить детали и архитектурные особенности дома. А в селе Нижняя Синячиха общественники займутся прокладкой отопления, электричества и внутренней отделкой здания.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.04.19

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