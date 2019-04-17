В Екатеринбурге показали автобус, который превращается в госпиталь (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на выставке «Здравоохранение Урала» территориальный центр медицины катастроф Свердловской области показал чудо-автобус, который за 15 минут превращается в полевой госпиталь.

Мобильный медицинский комплекс на базе ЛиАЗа рассчитан на несколько десятков пациентов, в том числе тех, кому нужна экстренная помощь и реанимационные мероприятия. ММК оснащен небулайзером, аппаратом ЭВЛ, дефибриллятором, вакуумными аспираторами, аппаратом ЭКГ, монитором для реанимационного и анестезиологического контроля, электрокардиографом, кислородными баллонами и другим оборудованием. В крышу вмонтировано оборудование, которое позволяет включить световой столб, – для сигнала другим медикам или сотрудникам МЧС и для освещения зоны работы.

Как объясняют сотрудники терцентра медицины катастроф, автобус-госпиталь может использоваться для дежурств медиков на массовых мероприятиях, для медицинской эвакуации пациентов или как притрассовый пункт медпомощи. Кроме того, внутри есть отсек, который позволяет использовать ММК как пункт управления и координации министерства здравоохранения при ликвидации ЧС.

Название для специального автобуса пока не придумали. Одно из предложений – «Медэксорт», сокращенно от «Медицинский этап эвакуации, скорая помощь, транспортировка».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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