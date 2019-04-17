«Авто» выиграл третий матч финала Кубка Харламова

Молодежный хоккейный клуб «Авто» выиграл третий матч в рамках финальной серии Кубка Харламова у «Локо» со счетом 0:1. Автором единственной заброшенной шайбы стал Александр Дербенев. Таким образом, сейчас счет в серии 2:1 в пользу команды из Ярославля. Сегодня клубы вновь встретятся на льду «Арены-2000».

Напомним, по регламенту МХЛ, серии в плей-офф длятся до четырех побед одной из команд, поэтому «Авто» и «Локо» после сегодняшнего матча вновь переедут в Екатеринбург – пятый матч состоится 20 апреля. Информацию о продаже билетов в клубе обещают обнародовать позже, но цена билетов на игры «молодежки» фиксированная – 100 рублей, вне зависимости от сектора и места.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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