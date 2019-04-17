Завтра в Екатеринбурге начнется потепление

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют, что сегодняшний день станет самым холодным в апреле в Екатеринбурге. Уже завтра начнется потепление. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до +1. Ночью будет до -7 градусов, а в четверг днем ожидается до +6 градусов. При этом оба дня будут солнечными.

В пятницу и субботу пройдут дожди, по ночам ожидается до -3…-1 градуса, днем будет +8. В воскресенье снова выглянет солнце, воздух прогреется до +13.

Начало новой недели порадует екатеринбуржцев теплом – в ночь на понедельник и вторник будет +4…+6 градусов, днем до +17…+18.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.19

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