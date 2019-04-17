Екатеринбуржец организовал подпольный оружейный цех

Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области вместе с коллегами из хабаровского управления и свердловского полицейского главка задержали екатеринбуржца, который организовал подпольную мастерскую по модернизации и производству огнестрельного оружия и боеприпасов. Предполагалось, что оружие он будет продавать.

«В интернете он приобретал комплектующие к огнестрельному оружию, собирал и кустарно дорабатывал его до боевого состояния», – сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСБ России.

В итоге у кустаря было изъято 37 единиц огнестрельного оружия: 11 автоматов Калашникова, пулемет РПД, карабин СКС, два пистолета-пулемета ППШ, пистолет-пулемет ППС, четыре пистолета-пулемета «Кедр», три пистолета-пулемета «Мадсен», пистолет-пулемет неустановленной марки производства Словакии, три пистолета ТТ, пять пистолетов ПМ, пять револьверов «Наган».

В настоящее время следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области проводит проверку по данному факту.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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