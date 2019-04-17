В Кольцово задержали двух пассажирок, вывозивших в Китай джойстики для квадрокоптеров

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» двух пассажирок рейса Екатеринбург-Пекин. В их чемоданах инспекторы через интроскоп увидели однородный товар.

При досмотре выяснилось, что женщины пытались вывезти из России 63 джойстика для управления квадрокоптерами. Пассажирки рассказали, что работают в магазинах игрушек в Екатеринбурге и Челябинске. По их словам, несколько месяцев назад они купили у китайского поставщика партию квадрокоптеров, но при получении оказалось, что пульты бракованные, поэтому они решили вернуть их обратно производителю. Пассажирки рассказали, что не знали о том, что товар нужно декларировать.

«Пока товар изъят. После решения по привлечению к административной ответственности у пассажирок будет возможность задекларировать товар в установленном порядке и вывезти его в Китай», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Екатеринбург, Елена Сычева

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