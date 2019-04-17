В Каменске-Уральском школьник подлил одноклассникам отраву в еду. Семеро оказались в больнице

В Каменске-Уральском семь учеников школы № 4 были экстренно доставлены в больницу с признаками отравления прямо с занятий. У ребят началась рвота, ухудшилось самочувствие. Местное издание «Время.Пресс» сообщило, что отравил детей один из их одноклассников, подлив им антисептик в еду.

По информации «Нового Дня», речь идет об учениках 2 класса, детям по 7-8 лет. Их жизням, к счастью, ничто не угрожает – медики промыли им желудки и отправили по домам. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области нашему агентству сообщили, что заявлений или сообщений ни от школы, ни от родителей в органы внутренних дел по данному факту не поступало. Представители МВД узнали о случившемся от врачей местной больницы.

«Личности и потерпевших детей, и ребенка, которого подозревают в том, что он отравил одноклассников, полиции уже известны. Сейчас организована работа по сбору информации о том, как это произошло, куда смотрели взрослые, присутствовавшие при приеме пищи. По одной из версий, причиной отравления мог стать антисептик, которым обрабатывают руки. К проверочным мероприятиям подключены сотрудники полиции отдела по делам несовершеннолетних ОП № 24 каменск-уральского гарнизона полиции. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение и комплекс профилактических мер реагирования», – рассказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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