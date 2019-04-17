В Екатеринбурге отремонтируют «погрызенный» тротуар у музкомедии старой плиткой

В Екатеринбурге этим летом отремонтируют тротуар на улице Карла Либкнехта от музкомедии до консерватории. На ремонт 300 метров уйдет почти два миллиона рублей, и половину участка выложат той же плиткой, что есть сейчас.

Фото: Google Maps, август 2018

Администрация Екатеринбурга сегодня на сайте госзакупок опубликовала аукцион на ремонт тротуара. Согласно документам, ремонт будет идти на Карла Либкнехта на участке от улицы Ленина до Первомайской только по четной стороне. Бюджет выделяет на это 1,9 миллиона рублей. За эти деньги рабочие разберут бехатон, половину выкинут как уже разрушенный, демонтируют бордюрные камни у приствольных решеток. Подрядчик также должен будет демонтировать и увезти на свалку фундаменты рекламных конструкций, отсыпать под ними щебень, выправить колодцы. Затем начнется «сборка»: тротуарную плитку серого цвета выложат заново, причем 50 % старой, 50 % новой. Бордюрные камни с решетками поставят новые, размерами 2*2 метра (сейчас они 1*1 метр). Внутри решеток высадят газон.

Все работы должны быть выполнены до 30 июля 2019 года.

Отметим, сейчас тротуар на Карла Либкнехта выглядит довольно жутко, часть бехатона отвалилась целыми «кирпичиками», местами тротуар идет волнами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.19

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