На Урале орудуют лже-газовики: настоящим пришлось устроить на них засаду (ФОТО)

Жители села Николо-Павловского оказались жертвами псевдогазовиков, которые не просто представлялись сотрудниками компании АО «Газэкс», но и ставили в квитанциях печати, очень похожие на настоящие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газэкс», некоторое время назад на дверях подъездов домов по улицам Новой и Поповича жильцы увидели объявления, в которых от имени этой компании оповещалось об отключении газа в связи с ремонтными работами на ГРП №8 и проведении техобслуживания. Примечательно, что пункта редуцирования газа с таким номером на данной территории нет, а техобслуживание газового оборудования проводилось менее полугода назад.

«Неизвестные не просто представляются газовиками, в актах, документах ставят печати «Газэкс». На объявлениях указывают название нашей организации, ходят в форме с надписью «Газэкс». Совершенно не понятно, что это за люди, имеют ли они доступ к газоопасным работам. Мы обращались в полицию, но поймать с поличным этих товарищей не удалось», – рассказал заместитель начальника КЭС «Газэкс» поселка Новоасбеста Александр Гаев.

Выяснить, что за личности прикрываются брендом известной компании, сотрудники газовой компании попытались самостоятельно: буквально засели в засаду по указанным в объявлении адресам. Однако проводить обещанные работы никто не пришел. Объявления с подъездов были сняты, на одном из домов появились новые объявления – с измененной датой и уже без подписи.

Поддельная квитанция

Однако мошенникам удалось обмануть несколько жителей Николо-Павловского. Одной из жительниц дома № 13 по улице Новой заменили кран по завышенной в десять раз цене – за 5 200 рублей. Были и другие обращения – людей просто обобрали.

Газовики еще раз призывают потребителей к бдительности. При малейшем сомнении следует уточнять данные о проводимых проверках и работах в своей управляющей компании или по телефону «104».

Николо-Павловское, служба информации

Николо-Павловское. Другие новости 17.04.19

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