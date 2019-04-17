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Среда, 17 апреля 2019, 16:26 мск

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ОБЭП устроил проверку в сметном отделе свердловского фонда капремонта

Накануне в Фонде капитального ремонта Свердловской области прошла проверка, устроенная екатеринбургскими силовиками. В офис организации в Ельцин-центре нагрянули сотрудники ОБЭП.

«У нас была вчера проверка в отношении некоторых сотрудников сметного отдела, что конкретно проверяли, я не знаю, мероприятия проходили за закрытыми дверями, специалистов опросили, они заполнили какие-то документы, сегодня все эти сотрудники вышли на работу», – сказала «Новому Дню» пресс-секретарь фонда Евгения Гирш.

По ее словам, маски-шоу не стали чем-то неожиданным для работников фонда. «У нас часто проверки бывают – и прокуратура, и Роскомнадзор, и так далее», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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