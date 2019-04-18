В Березовском из цистерны разлился бензин (ФОТО)

Сегодня в 00:37 при перегоне цистерн в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, топливо разлилось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, чтобы не допустить пожара, спасательные подразделения залили бензин пеной. Угрозы для населения и окружающей среды нет. Место происшествия оцеплено, специалисты проводят работы по нейтрализации топлива и рекультивации грунта.

Предварительная причина происшествия – неисправность первой колесной пары цистерны.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 18.04.19

18 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Облсуд оставил бывшего начальника СвЖД под домашним арестом. / ОБЭП устроил проверку в сметном отделе свердловского фонда капремонта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»