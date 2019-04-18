Первоуральские гаишники объявили конкурс на самый страшный автобус

ГИБДД Первоуральска решила заняться комфортом общественного транспорта в городе. Идею гаишникам подбросили журналисты на встрече с начальником Госавтоинспекции по Первоуральску Алексеем Телеусовым. Они пожаловались на внешний вид автобусов и маршруток, большинство из которых «ржавые и грязные». Тот ответил, что если с точки зрения технического состояния транспортное средство отвечает требованиям действующего законодательства, то нарушения нет, однако ГИБДД Первоуральска все равно решила поменять ситуацию.

«Мы приглашаем жителей города принять участие в фотоподборке ржавых и грязных пассажирских автобусов и маршруток. Для этого необходимо загрузить фото автобуса с госномером в альбом группы ГИБДД Первоуральска в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #СтрашныйавтобусPVK. Самый непривлекательный автобус будет выбираться в конце каждой недели, и тогда, может быть, совместными усилиями мы сможем добиться чистоты и порядка в пассажирском транспорте», – заявили в горГАИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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