В Первоуральске девочка-подросток упала с крыши лицея и получила травмы

Сегодня утром ученица 10 класса лицея № 21 упала с крыши образовательного учреждения. По данным администрации Первоуральска, инцидент произошел в 10:00. На данный момент известно, что девочка отпросилась с урока и вышла на крышу учебного заведения, после чего упала.

На место прибыла карета скорой помощи. Ребенок был госпитализирован с травмами. 10-классница на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии, у девочки множественные травмы. Врачи борются за ее жизнь.

Как написали горожане в паблике «Инцидент Первоуральск», по рассказам одноклассников, на уроке девочке кто-то позвонил, и она выбежала из класса.

«Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. В управлении образования Первоуральска создана специальная комиссия с участием должностных лиц и родителей учащихся. После детального рассмотрения всех обстоятельств виновные в данном инциденте, ответственные за безопасность учащихся, будут наказаны по всей строгости», – сообщили в мэрии Первоуральска.

Первоуральск, служба информации

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