На Урале бывшие активисты партии «Зеленые» объединились с «Яблоком»

В Свердловской области появился новый альянс политических сил. По инициативе региональных отделений движения «Зеленый фронт» и партии «Яблоко» создана Конфедерация общественных объединений. В новую структуру также входят благотворительный фонд «Зеленый мир», Русское географическое общество, некоммерческое партнерство «Окружная гильдия экологов», «Союз мастеров Урала», школа политической этики, общественная организация «Экоправо», частный авиамодельный клуб «От винта», дайвинг-клуб «Тритон», группа компаний «Сибирские Купцы» и ассоциация «УралЛесПром».

По словам участников, конфедерация станет общественной площадкой, где обсуждаются самые злободневные проблемы, при этом без политизации гражданской активности. К сотрудничеству приглашаются все некоммерческие организации.

«Конфедерация общественных объединений создается без государственной регистрации и не порождает юридически значимых последствий. Ассоциация создается как институт гражданского общества и реализации непосредственного народовластия», – говорится в сообщении активистов. Инициаторы также заручились поддержкой свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

Добавим, основу экологического движения «Зеленый фронт» составляют бывшие члены партии «Зеленые». В августе 2017 года свердловский штаб «Зеленых» раскололся из-за предвыборного скандала: руководство отозвало кандидатуру активистки в Полевском, а большая часть партийцев не согласились с этим. После этого начался массовый исход активистов из партии. Сейчас региональное отделение «Зеленых» ведет скорее формальную деятельность.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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