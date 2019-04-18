«Авто» сравнял счет в серии с «Локо» в финале Кубка Харламова

Молодежный хоккейный клуб «Авто» сравнял счет в финальной серии с «Локо». Первые два матча финала Кубка Харламова выиграла ярославская команда, другие два – екатеринбургская. Таким образом, интрига восстановилась – 2:2. По регламенту МХЛ, победителем становится клуб, одержавший четыре победы в серии.

Таким образом, команды проведут еще минимум две встречи. Ближайший матч пройдет в Екатеринбурге на льду КРК «Уралец» 20 апреля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.19

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