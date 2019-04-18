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Четверг, 18 апреля 2019, 16:14 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге пройдет большой парад велосипедистов (КАРТА)

Екатеринбургская общественная организация «Вело-Город» проведет 19 мая первый масштабный парад для велосипедистов. Для мероприятия будет полностью перекрыт проспект Ленина – от УрФУ (бывшего УПИ) до улицы Московской. Общая протяженность пробега составит 9 километров.

Как сообщили в пресс-службе «Вело-Города», перекрытие дорог позволит участникам двигаться в общем потоке. Стартовой и одновременно финишной площадкой будет площадь Кирова, то есть велосипедисты проедут по проспекту Ленина и вернутся обратно.

«Участие в велопараде – бесплатное и добровольное, приехать можно на любых велосипедах. Велопарад не является спортивной гонкой, поэтому средняя скорость колонны не будет превышать 14-15 км/ч. Обязательное условие – соблюдение правил, оглашенных организаторами», – отмечают общественники.

Для участия в велопараде нужно зарегистрироваться на сайте «Вело-Города». Организаторы обещают сюрпризы и подарки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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