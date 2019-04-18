Американский форвард Дэн Секстон остаётся в «Автомобилисте»

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Дэном Секстоном. Американец останется в Екатеринбурге ещё на один год, сообщается на странице команды в «Твиттере».

В прошлом сезоне 31-летний нападающий набрал 53 очка (25 шайб + 28 передач) в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина Секстон стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 8 очков (2+6) в 9 играх плей-офф.

Напомним, екатеринбургский клуб намерен оставить пять легионеров на будущий сезон. Трое из них уже известны – это вратарь Якуб Коварж, нападающие Найджел Доус и Дэн Секстон. По остальным кандидатам в команду ведутся переговоры. Не исключено, что в «Автомобилисте» появится новичок из-за рубежа. Об этом намекнул спортивный директор клуба Максим Рябков на недавней пресс-конференции.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

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