Парня из Каменска-Уральского заставили полтора месяца мести школьный двор

В Каменске-Уральском должника по штрафам отправили отрабатывать долг в школу – убирать территорию, заниматься плотницкими и столярными работами.

21-летний парень скопил долг из-за штрафов ГИБДД – ему за нарушения правил дорожного движения выписали пять штрафов общей суммой в 30 тысяч рублей. Судебный пристав вручил мужчине постановления о возбуждении исполнительных производств, по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» ему назначили 130 часов обязательных работ.

«Согласно перечню организаций, в которых граждане могут отрабатывать, молодой человек, недавний выпускник, был направлен в школу для исполнения наказания в виде обязательных работ. Начиная с конца февраля 2019 года до середины апреля 2019 года должник исправно трудился на благо школы, занимаясь столярными, плотницкими работами и уборкой территории», – сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Юноша отработал все 130 часов, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Каменск-Уральский, служба информации

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