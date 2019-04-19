Новый взгляд на Бажова: готовится к выпуску книга с фотопортретами его персонажей (ФОТО)

В Екатеринбурге готовится к выпуску второе, дополненное, издание книги «Сказки Уральского леса» с фотоиллюстрациями к сказам Павла Бажова.

Андрей Ветлугин

Автор проекта – екатеринбургский фотограф Андрей Ветлугин, работающий в жанре художественной фотографии. Первое издание альбома вышло в 2012 году и включало в себя 20 фотоиллюстраций к десяти самым известным сказам Бажова, а также содержало цитаты из этих сказов на четырех языках: русском, английском, французском, немецком. В фотокниге были проиллюстрированы «Медной Горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Огневушка-Поскакушка». Фотомоделями, воплотившими образы сказочных персонажей, стали обычные жители Екатеринбурга.

«Сказы Бажова – это не просто зафиксированный фольклорный материал, это заключенное в художественную форму переплетение правды и вымысла, – рассказал «Новому Дню» Андрей Ветлугин. – Это целый мир Уральских гор, в которых обитают мифические существа, иногда добрые, иногда пугающие. Кроме того, сказы – это уникальный источник речи, в которой художественное слово органично переплетено с неповторимым колоритом уральского говора. Однажды я захотел узнать, как могли бы выглядеть мои любимые сказы в объективе фотоаппарата, и начал вынашивать планы издания книги «Сказки Уральского леса». Моя идея состояла в том, чтобы создать волшебную книгу – сборник фотографий, в которых были бы запечатлены самые яркие и красивые моменты уральских сказов. Я ставил своей целью сделать эти снимки интересными и понятными не только людям, которые читали Бажова, но также и тем, кто пока еще не был знаком с творчеством уральского сказочника. Своими фотографиями я стремился добиться того, чтобы зритель, глядя на них, мог погрузиться в сказку».

В новое издание фотокниги «Сказки Уральского леса» войдут новые фотографии, в том числе по тем сказам, к которым еще не обращались в первом издании – это «Горный мастер», «Голубая змейка», «Змеиный след» и другие. Количество фотографий-иллюстраций увеличится вдвое. Возможно, цитаты уральского сказочника будут переведены на еще один иностранный язык. Поддержать проект «Сказки Уральского леса» можно на краудфандинговой платформе planeta.ru.

Екатеринбург, служба информации

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