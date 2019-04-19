Старейший коммунист Свердловской области скончался в возрасте 105 лет (ФОТО)

В Екатеринбурге на 106-м году жизни скончался старейший коммунист Свердловской области Владимир Русалеев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе обкома КПРФ, Владимир Петрович вступил в ВКП (б) в 1943 году. Великую Отечественную войну он начинал лейтенантом, закончил старшим лейтенантом. С 1941 по 1943 год служил в авиации на Дальнем Востоке. Был контужен, после чего назначен начальником финансовой части 2-й Краснознаменной армии Второго Дальневосточного фронта. После войны с 1946 по 1979 работал в Техникуме советской торговли, из них 22 года был его директором. У Владимира Петровича две дочери, четыре внука, шесть правнуков, два праправнука и одна 5-летняя прапраправнучка. Награжден медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», имел звания «Ветеран Великой Отечественной войны» и «Отличник советской торговли».

Еще 7 ноября 2016 года Владимир Русалеев ходил на демонстрацию, посвященную годовщине Октябрьской революции. Тогда, несмотря на возраст, он поднялся на трибуну памятника Ленину, чтобы поздравить других участников демонстрации.

Фото: kprf-sverdlovsk.ru

Екатеринбург, служба информации

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