В Екатеринбурге задержали резчика металла, который пытался вскрыть банкомат

В Екатеринбурге гаишники поймали мужчину, который пытался вскрыть банкомат газовой горелкой.

Ночью 17 апреля сотрудники ГИБДД патрулировали улицы и заметили поврежденную дверь в магазине на улице Бебеля. Внутри торговой точки они нашли банкомат со следами взлома, а рядом – оборудование, предназначенное для газовой резки металла. Гаишники решили проверить улицы и нашли мужчину, на одежде и руках которого имелись следы горения. Его доставили в полицию. Неудачливым грабителем оказался 31-летний житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу. Он признался, что пытался ограбить банкомат, оборудование взял, потому что работает резчиком металла. Но вскрыть банкомат он не успел.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу в особо крупном размере». До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Полиция просит всех, кому известно о каких-либо иных фактах противоправной деятельности данного гражданина, сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-11 (дежурная часть) либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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