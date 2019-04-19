На неделю рейда по мигрантам на Среднем Урале нашли два десятка наркоторговцев

За неделю в Свердловской области на нарушении закона попались более шестисот мигрантов, около сотни из них выдворят за пределы страны. Два десятка человек попались на совершении преступлений – в основном, связанных с наркотиками.

С 9 по 15 апреля в Свердловской области прошел I этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2019». Полицейские нашли 633 нарушения, из которых 443 случая связаны с правилами въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Еще 184 – с трудовой деятельностью. Наложены административные штрафы на сумму 2 141 тыс. рублей. За шесть дней акции за фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждено 64 уголовных дела, принято решение о выдворении за пределы страны 96 нелегалов.

«Представителями МВД выявлены факты причастности иностранных граждан к совершению различного рода преступлений и правонарушений. По таким эпизодам возбуждено 20 уголовных дел, из них 18 за причастность к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Еще 7 нелегалов задержаны сыщиками в связи с тем, что находились в розыске, шесть в федеральном и один – в международном. В рамках состоявшегося профилактического мероприятия было задействовано 5230 сотрудников полиции и регионального ФСБ. По результатам ОПМ выявленные нарушители привлечены к административной ответственности, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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