Уральцев атакуют телефонные мошенники, выманивающие деньги с банковских счетов

На протяжении нескольких месяцев жители России получают звонки с одного и того же номера телефона – собеседник, представившись банковским сотрудником, выманивает данные пластиковых карт. Волна докатилась до Екатеринбурга. Как рассказала сегодня клиентка «Сбербанка», ей позвонили с номера +7 (906) 026-39-51. Собеседник представился младшим специалистом службы безопасности Сбербанка, назвал женщину по фамилии, имени и отчеству и поинтересовался, совершала ли она сегодня платежи.

Корреспонденту «Нового Дня» она рассказала следующее: «Я ответила: «Ну, допустим». Было уже понятно, что это мошенник. Но человек почему-то бросил трубку. Хотя должен был, как я понимаю, спросить у меня номер карты, потом сообщить, что у меня заблокирован счет и для разблокировки я должна сказать ему номер карты, потом назвать код из СМС и в итоге остаться без денег», – поделилась клиент банка. Перезвонить «сотруднику банка» не удалось, оказалось, что «абонент временно заблокирован».

В сети на протяжении уже как минимум трех месяцев появляются аналогичные сообщения от клиентов крупнейшей кредитной организации и некоторых других банков – люди сообщают, что им звонят с номера +7 (906) 026-39-51 и предупреждают друг друга быть осторожнее. Некоторые после разговора с мошенником потеряли деньги. О том, что этот номер может принадлежать мошенникам, предупреждает даже «Яндекс».

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка посоветовали клиентам, которые пострадали от мошенников, как можно скорее сообщить об этом в банк по телефону, через форму обратной связи на сайте кредитной организации или лично в офисе и подать заявление в полицию. Вопрос о возврате похищенных денег будет решаться индивидуально. «Мы просим всех клиентов не терять бдительности и трезво оценивать происходящее. При звонке клиенту сотрудник Сбербанка всегда обращается по имени-отчеству; никогда не просит конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), CVC-пароли банка; никогда не требует совершать операций с картой. Для контакта с клиентами Сбербанк использует три номера: 900, 8 800 555-55-50, +7 495 500-55-50», – напомнили в банке.

Добавим, полгода назад в России начал действовать закон о кибербезопасности – банки получили возможность блокировать перевод денег, когда есть подозрение на мошенничество. Речь идет о ситуациях, когда действуют хакеры. Например, когда проходит попытка снять деньги с карты в Таиланде, хотя ее владелец только что рассчитался в продуктовом в Екатеринбурге. Однако чаще всего люди лишаются денег из-за социальной инженерии, а не хакерских атак. То есть попросту отдают свои деньги мошенникам, подавшись на их уловки.

Екатеринбург, служба информации

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